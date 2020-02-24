Koronavirüs salgınına ilişkin artan endişelerle altının onsu 1.685 doların üzerine çıktı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Aralık 2012'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. 2012'de Avrupa Birliği ülkelerindeki borç krizinin aşılamaması altını 1.921 dolara taşımıştı.

KORONA VİRÜS YAYILDIKÇA ALTIN YÜKSELİYOR

Yatırımcılar korona virüs salgını kaynaklı gelişmelerin küresel arz ve tedarik zincirine olası etkilerini değerlendiriyor. Korona virüs salgınının yayıldığı ülke sayısı artarken, altın fiyatlarını yükseltiyor.

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