En düşük emekli aylığına düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiren konularla ilgili hazırlanan torba kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 22 maddeden oluşan teklifte, 5510 Sayılı Kanunun en düşük emekli aylığıyla ilgili 19. Maddesinde değişiklik yapılmasını öngören bir madde de yer aldı.

5510 Sayılı Kanunun en düşük emekli aylığı ile ilgili maddesi şöyle:

REKLAM advertisement1

“EK MADDE 19- (Ek: 17/1/2019-7161/42 md.) Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 14.469 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.

REKLAM

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Kanun teklifinde, söz konusu maddeye “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir” ibaresi eklenmesi öngörüldü. Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu kastediliyor. Halen 14.469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor. Zam oranı, perşembe günü açıklanacak ocak – haziran dönemi enflasyon verileri ile netleşecek. Teklifte yer verilen Ek Madde 19’da değişiklik yapılmasına dair hükmün, TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının önerge ile artırılmasını sağlamayı amaçladığı düşünülüyor. Kanun tekliflerine genel kurulda yeni bir madde eklenebilmesi için komisyon üyelerinin çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. Teklife konulan “iz madde” ile genel kurulda önerge verilerek en düşük emekli aylığının artırılması mümkün olabilecek. REKLAM AK PARTİLİ GÜLER: ENFLASYON AÇIKLANDIKTAN SONRA ORANLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler de konuyla ilgili şöyle dedi: “Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bir görüşme yaptık Çalışma Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz.”

Güler, en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının 3 milyon 716 bin kişi olduğunu söyledi.