2. Sayfa programına katılan, Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, kızı Filiz ve oğlu Ünal canlı yayında tartıştı.

Karakaş, "Bu kızlar var ya... İkinci gün miras derdine düştüler... Bunlar neyin peşinde anlayamadım. Ben acımı yaşayamadım. Önceleri baba diyorlardı şimdi abi diyorlar. Ben onlara öz babalarının yapmadığını yaptım. Hakkım zehir zıkkım olsun o kızlara... Dilber Ay'ı öldükten sonra rezil ettiler" dedi.

Dilber Ay'ın kızı Filiz ise, "Ne telefon açan var, ne soran var? Hangi emeğiyle almış evi arabayı, hangi biri yardım etmiş anneme! Televizyonlara çıkıp karımın mezarını yaptıramam demedi mi? Ben hakkımı istiyorum. Annemin acısını yaşatmadınız. Benim annemin paralarını yediler. Biz nüfusta annemin üzerinde görünmüyoruz, bu yüzden annemin mezarını açtırmak istiyorum. İbrahim Bey'in annemin malları üzerinde hiçbir hakkı yok. Bizi bu durumlara düşüren İbrahim. Annemin vefatından sonra bizi bir araya getirmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Ünal Bey ise, "Bütün mirası onlara veririm ama annemin mezarını açtırmam" ifadelerini kullandı.

Dilber Ay'ın Filiz ve Satı isimli iki kızı var. İki kız nüfus kayıtlarının annelerinin üzerinde olmadığı için mirastan faydalanamıyor. Sanatçının Ünal isimli oğluna mirasın 4'te 3'ü kaldı. Bunun üzerine Dilber Ay'ın kızları annelerinin mezarını açtırmak istiyor, oğlu ve eşi de kabul etmiyor.