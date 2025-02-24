Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alen Borosak!
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sloven hakem Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı.
Giriş: 24.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:12
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak ismi açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan bilgiye göre; dev maçta VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Alen Borosak oturacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.
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