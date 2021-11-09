Kılıçdaroğlu: İktidarın en temel sorunu...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Ecevit'i andık. O bize öğütlemişti, 'Ne ezen, ne ezilen; insanca, hakça düzen' demişti. Rahmetli Ecevit'i sevgiyle, saygıyla anıyoruz" sözleriyle konuşmasına başladı.

CHP lideri, "Yarın 10 Kasım. Büyük bir liderin, devlet adamının, herkesin saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü. Her CHP'li kimsesiz hissedenlerin yanında olacağız. Gazi Mustafa Kemal barıştan yanaydı. Zorunda olmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu ifade etti. Cumhuriyet ve bağımsız Türkiye'yi hedefledi. Ekonomik bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu bu topraklarda hatırlatan kişidir. Bize düşen görev, güzel cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır. Hep birlikte cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş kendisini çok yalnız hissediyor. Çözüm bekliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Emek harcayan, çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Erzincan'a 21 milletvekili 44 arkadaşımız gitti. Odalara gittiler, vatandaşı dinlediler. Arkadaşlarımızın Türkiye genelinde düzenledikleri raporlar bir akademik çalışmaya değer bir çalışmadır. Bu raporların mutlaka değerlendirilmesi lazım. Arzu ederlerse CHP milletvekillerin her bir il için düzenlediği raporları kendilerine ulaştırabiliriz" dedi.

VATANDAŞLARIN SIKINTILARI

"Devlet yönetenlerim samimi olması lazım. Kuraklık var mı, var" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye gelince para yok. Neden yok? Sanıyorlar ki CHP unutacak. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; büyük sıkıntınız var biliyorum. Sorunlarınızı çözeceğiz. Bunlar daha henüz 100 lirayı, 30 lirayı ödeyemezken biz ilk bir hafta içerisinde senin bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden aldığın kredinin faizlerini sileceğiz. Milli gelirin yüzde 1'ini çiftçiye vereceğiz. Çiftçinin traktörü ve hayvanı haczedilmeyecek. Her köye ya ziraat mühendisi ya ziraat teknisyeni ve veteriner atayacağız" diye konuştu. CHP lideri, "Balıkçıların sorunlarıyla da ilgilendik. Hopa'dan Samandağ'a kadar 21 ili gezdi. Onların da sorunlarıyla ilgileneceğiz" dedi.

"EN TEMEL SORUN"

"Var olan iktidarın en temel sorunu ne?" diyen soran Kılıçdaroğlu halkın iktidara güvenmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a göre 83 milyon kendisini kucaklıyor. Bankalardaki mevduatın yüzde 58'i döviz. Güvenmiyorlar. Bir şey yapacaklarsa önce vatandaşı dinlemeleri lazım. Dinleyebilirler mi, buna tahammül edemezler. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu aştı. Türkiye daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmamıştı. Zam yağmuru yaşanıyor. Son 6 ayda gübre fiyatlarına 31 kez zam yapıldı. KOBİ'lerin kullandığı doğalgaza yüzde 115, kömüre yüzde 72 zam geldi. 10 milyon civarında asgari ücretli var. Bu asgari ücretlilerin tamamı açlık sınırının altında maaş alıyor. Asgari ücretlinin 94 dolar kaybı var. 'Asgari ücret tespit komisyonunu toplayın' dedik. Bu yapılmadı. Saray şöyle bakıyor; eğer vatandaş ekmek bulamadıysa pasta yiyebilir. Saray 'Porsiyonları küçültün' diyor. Birisi daha 'Peygamber efendimiz mideyi biraz boş bırakın derdi' diyor. Yandaş gazeteler, 'Alışverişe tok karınla çıkın, küçük market arabaları kullanın' diyor. En son bakan, 'Evi daha az ısıtın, tasarruf edin' diyor. Bu millet tasarruf yapacak ama ampulü söndürerek tasarruf yapacak" diye konuştu.

KANAL İSTANBUL PROJESİ VE BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP

İstanbul'da düzenlenen çevre etkinliğinde Kanal İstanbul'a ilişkin sözlerini tekrarlayan CHP lideri, "O ihaleye girenler ağır bedeller ödeyecektir. Ülkemizi seviyoruz. İstanbul'un talan edilmesini istemiyoruz. Yabancıların da ortak olmasını istemiyoruz. Büyükelçiliklere de yazı yazdım. 'Sizin ülkenizden de bu ihaleye giren olursa o da ağır bedeller ödeyecektir' dedim. Diyorlar ki bizi neden şikayet ediyorsun. Ülkenin menfaatini korumak, İstanbul'u korumak ne zamandır ihbar oldu. Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. İstanbul'a ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul projesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

"KADINLARA HAKLARINI GERİ VERECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kadınların haklarını kadınlara geri vereceğiz. İlk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Cezalarda en ufak indirim olmayacak. Bu konularda özel yetkili mahkemeler kurulacak. Ev içi şiddet olursa, karakola intikal ederse eğitilmiş birimlerde en az 1 kadın polis olacak ve kadının hakkını savunacak. Hem kadına hem aileye sosyal güvence sağlayacağız. Kadınların ve çocukların güvenliğini sağlayacağız. İlk 6 ay içerisinde üst yönetimde yüzde 35 kadın kotası olacak. Kadınlar vali, savcı, emniyet müdürü olamaz mı? Boşanan kadının dramı vardır. Aile destekleri sigortası için 'yeni başlangıçlar fonu' kuracağız. Boşanan bir kadın 'Ne olacak, kim bana iş verecek' arayışı içine girmeyecek. Sosyal devlet bir numaralı güvencesi olacak. Nafaka gerginliği var, bitireceğiz. Kadının kendi evinde özgürce, huzur içinde yaşaması, çocuklarına bakmasını 'yeni başlangıçlar fonu'ndan ilk 6 içinde gerçekleştireceğiz. Doğum iznini düzelteceğiz. Kadın lehine pozitif ayrımcılık yapacağız. Daha geniş zaman diliminde işe dönmesini sağlayacağız. Özel sektör için vergi teşviki getireceğiz. Kadının sağlığı tümüyle devlet güvencesinde olacak. Rahim kanserini önleyen aşılar ücretsiz yapılacak. CHP'nin yönettiği bir devlette kadınlar el üstünde tutulacak, hakları teslim edilecek" dedi.

"ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMAK İSTİYORUM"

"Şahsım, gençlere yap-işlet-devret modelini anlatıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Vallahi benim kafam bu işlere basmaz. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Sen ekonomistsin, ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste 'çakma ekonomist' denir. Bir bakkal daha iyi yönetir. Yap-işlet-devret modeliyle devletin kasasından bir kuruş çıkmıyormuş. Çıkmıyorsa bütçedeki milyarlar ne? Üstelik dolar, euro olarak veriyoruz. Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum; gel çık karşıma sadece şehir hastanelerini soracağım. Cesaret edemeyebilir, vallahi soruları önceden vereceğim, cevapları prompter'a yaz istersen. Yiğidin karşısına çıkacak insanın namuslu ve temiz olması lazım" diye konuştu.