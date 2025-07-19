Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bodrum'da yaşandı! Mermer tablanın altında kaldı! Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bodrum'da yaşandı! Mermer tablanın altında kaldı! Hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasına ait işletmede Furkan Avcu'nun üzerine ağır mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mermer tablanın altında kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde meydana gelen iş kazasında 19 yaşındaki Furkan Avcu, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan iş kazasının feci görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı. Normal işini yaparken bilinmeyen bir sebeple tabla mermer bir anda devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki mermerin altında kalan Furkan Avcu, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

        Olay, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen Furkan Avcu’nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Yaklaşık 1.5 haftadır tedavi altında olan Furkan Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Yetkililer, iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Habertürk Anasayfa