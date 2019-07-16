Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre benzin pompa fiyatı 11 kuruş arttı ayrıca 9 kuruş ÖTV düşürüldü. Motorin pompa satış fiyatı 15 kuruş arttı ayrıca ÖTV 3 kuruş düştü...

Motorin ve benzinin Uluslararası piyasada fiyatlarının düşmesi zam miktarını da geçen haftaya göre geriletti...