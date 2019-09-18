Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde açıklıyor:

"Yazılım alanında yetenek havuzumuzu genişletip en az 500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz. İşin yatırım boyutunu önemsiyoruz. 2023 yılına kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını istiyoruz. Akıllı ürün ve hizmetler piyasada baskıcı olmaya başladı. Türkiye'nin en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1.8'e çıkaracağız. 2023'e kadar en az 10 unicorn hedefimiz var."

" Hedeflere ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirledik;

1- Yüksek teknoloji ve inovasyon: Burada amaç ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturmak

2 - Dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi...."

PROJE BAZLI TEŞVİK

"Odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz, Ar-Ge, Ür-Ge yatırım pazarlama ve hatta ihracat süreçlerini uçtan uca yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edeceğiz. Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. Tüm süreci tek pencereden yöneteceğiz."

"Üretimde dışa bağımlılığı azaltıp cari açığı kalıcı olarak düşürecek ve küresel rekabette elimizi güçlendireceğiz.Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz. Uygulama yönetmeliğimiz bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İnşallah ekim ayı ile birlikte yatırım başvurularımızı almaya başlayacağız..."

"Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı 6 temel politikadan oluyor. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz."

"İlk aşamada güçlü olduğumuz güçlü ve hızlı sonuç alanlardan yola çıkacağız. Otomotiv sektörü sektörün dahil olduğu akıllı mobilite ekosistemindeki yeriyle birlikte ele alınacak. Milli ve özgün ürünler üretmek için kritik teknolojilere ilişkin yol haritalarımız olacak..."

STRATEJİK MALZEMELER BELİRLENECEK

"Öncelikli sektörler için stratejik malzemelerin geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda kimya ve ilaç ulaşım araçları makine bilgisayar, elektronik, optik elektrikli teçhizat sektörlerinin ihtiyacı olan stratejik malzemeleri birlikte belirleyeceğiz."

"Stratejik maden ve malzemelerin alternatifleri için üniversite ve mükemmeliyet merkezlerine hedefler koyacağız. Araştırma faaliyetlerine teşvikler sunacağız. Araştırma altyapılarını sanayimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten uzman merkezler şeklinde yapılandıracağız."

OTOMOTİV AKREDİTASYON MERKEZİ KURULACAK

"Aynı yatırımların tekrar yapılmasının önüne geçeceğiz. Geliştirdiğimiz teknolojinin markasına sahip olmak teknolojiyi geliştirmek kadar stratejik. Türkiye markalarını geliştirmek için gerekli adımları atacağız. Test merkezi ve sertifikasyon faaliyetlerine ağırlık vereceğiz."

"Özellikle 5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmalarında proaktif olacağız.."

"Otomotiv akreditasyon ve sertifikasyon merkezi kuracağız..."

YETKİNLİK BAZLI EĞİTİM DESTEĞİ

"Türkiye'nin otomobili girişim grubu bu yönde attığımız önemli bir adım. Bu proje otomotiv ana ve yan sanayi tedarikçilerinin dönüşümüne ve ihracat katkılarının artmasına katkı sağlayacak.

"Fikri mülkiyet halklarının altyapısını ve uygulama çerçevesini güçlendireceğiz. Kamunun elindeki patent ve faydalı malların envanterini çıkaracağız."

"Sanayinin dijital dönüşümü için çok boyutlu politikalar oluşturacağız. Türkiye'ye özgü bir model geliştireceğiz. Dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezlerini kuruyoruz."

"Yeni istihdam alanları belirleyip yetkinlik bazlı eğitim desteklerini geliştireceğiz."

"Kobilerin rekabet gücünü artırmak için stratejik birleşmeleri teşvik edeceğiz. İşletmelerin yeni pazarlara ulaşmasının önünü açacağız. E-Ticaret imkanlarını geliştireceğiz..."

Detaylar geliyor....