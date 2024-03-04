SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ:

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyeleri için, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.