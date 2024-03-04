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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri: 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri SSK ve Bağkurluların gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl 2 bin TL olarak yatırılan bayram ikramiyesi, bu yıl 3 bin liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihinde idrak edilecek. Bu kapsamda emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması ile netlik kazanacak. İşte 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 19:31 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:31
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        • 1

          Emekli ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?" İşte 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

        • 2

          SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYESİ:

          Bakan Işıkhan'dan açıklama

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyeleri için, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" dedi.

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan 2024 tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.

        • 4

          DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

          Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

        • 5

          İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

        • 6

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

          Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

          Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

        • 7

          EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?

          Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

        • 8

          Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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