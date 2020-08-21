Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjdeyi' beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak #MüjdelerOlsun hashtagiyle paylaştığı mesajında Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" dizelerini paylaştı.