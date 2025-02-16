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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 12 bin sürücüye 'makas' cezası! | Son dakika haberleri

        12 bin sürücüye 'makas' cezası!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; 'makas atma' olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 09:21 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:41
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        12 bin sürücüye 'makas' cezası!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geldiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.

        DHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; 'makas atma' olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldı" dedi.

        Konuyla ilgili yeni yeni yaptırımlar geldiğini ifade eden Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.

        TRAFİK DENETİMLERİ

        Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca, 6-13 Şubat tarihleri arasında yapılan denetim verilerine yer verdi. Yerlikaya, söz konusu tarihler arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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