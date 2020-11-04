Somali Güvenlik Bakanı Jimale'den Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisine ziyaret

Jimale ile beraberindeki heyet, başkent Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliğine yaptığı ziyarette Büyükelçi Mehmet Yılmaz tarafından karşılandı.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, iki yetkili güvenlik alanında iş birliği konusunda atılacak adımları ele aldı.

Yılmaz, Güvenlik Bakanı Jimale'nin ziyaretinden memnuniyetini belirterek, Somali ile Türkiye'nin yakın bağlarına dikkati çekti.

Güvenlik Bakanı Jimale, Türkiye’nin Somali ordusunun ve hükümetinin yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin zor dönemde Somali'nin yanında olduğunu kaydetti.

Görüşmeye Banadir Emniyet Müdürü General Sadaq Ömar Hasan da katıldı.