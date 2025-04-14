Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olay, cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana gelmişti.

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DÖRT YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu (42), 4 yıl önce boşandığı ve çocukları yüzünden sürekli tartışma yaşadığı eski eşinin yaşadığı eve gitti.

İKİSİNİN DE BOĞAZINI KESTİ Katil zanlısı Mehmet Köseoğlu. DHA'daki habere göre bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Hatice Ünlü'nün (42) boğazını bıçakla kesti. Ardından da Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan'a (42) saldırıp bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Köseoğlu, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"BİRLİKTE GÖRDÜM KENDİMİ KAYBETTİM" Köseoğlu’nun polisteki ifadesinde, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Tartışmaya başladık. Sonra kendimi kaybettim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köseoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.