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        Haberler Ekonomi Teknoloji Skype hesap silme: Skype hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        Skype hesap silme: Skype hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        Skype, uzun yıllardır iletişim dünyasının vazgeçilmez araçlarından biri olarak hayatımızda yer alıyor. Ancak bazen hesabınızı kapatma ihtiyacı duyabilirsiniz. Skype hesabınızı kapatmanın pek çok sebebi olabilir; belki de artık kullanmıyorsunuz ya da farklı bir iletişim platformuna geçmek istiyorsunuz. Peki, Skype hesabınızı kalıcı olarak silmek ve kapatmak için neler yapmanız gerekiyor? İşte adım adım Skype hesap silme rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:26
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          Skype, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya anlık iletişim imkanı sunan lider platformlardan biri olsa da farklı teknolojilerle ortaya çıkan yeni platformlara geçiş yapan kullanıcılar hesaplarını silmek isteyebilir. İşte Skype hesabı silme ve kalıcı kapatma hakkında bilmeniz gerekenler...

          Skype Hesap Silme Nasıl Yapılır?

          • İlk adım olarak, Skype hesabınıza giriş yapın. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Skype uygulamasını açın ve kullanıcı adı ve şifrenizle hesabınıza oturum açın.
          • Oturum açtıktan sonra, sağ üst köşede bulunan profil resminize veya adınıza tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" veya "Hesap Ayarları" seçeneğini bulun ve tıklayın.
          • Ayarlar bölümüne girdikten sonra, soldaki menüden "Hesap ve Profil" veya benzeri bir seçeneği seçin. Bu adım size hesap ayarlarınızı yönetme seçeneklerini sunacaktır.
          • Hesap ve profil ayarları içinde, genellikle "Hesabı kapat" veya "Hesabı sil" gibi bir seçenek bulunacaktır. Bu seçeneği bulun ve tıklayın.
          • Hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinizi doğrulamak için Skype tarafından istenecek olabilirsiniz. Güvenlik amacıyla şifrenizi tekrar girmeniz istenebilir. Gerekli bilgileri girerek hesabınızı kapatma işlemini onaylayın.
          • Hesabınızı kapatma işlemini onayladıktan sonra, hesabınızın kalıcı olarak silinmesi bir süre alabilir. Skype, hesabınızın silindiği hakkında size bir onay mesajı gönderecektir.
          • Skype hesabınızın başarılı bir şekilde silindiğini doğrulamak için hesabınıza tekrar giriş yapın. Eğer hesabınız başarılı bir şekilde silinmişse, giriş yapmaya çalıştığınızda hesabınızın artık mevcut olmadığını belirten bir mesaj almalısınız.
        • 2

          Skype Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma

          Skype hesabınızı kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız, Microsoft hesabınızı kapatmanız gerekir. Hesabınızı kapatmadan önce, aboneliklerinizin iptal edildiğinden ve Skype hesabınızla ilişkili tüm satın alımların tamamlandığından emin olun. Skype hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için:

          • Microsoft hesabı kapatma sayfasına gidin
          • Oturum açmanız ve hesabınızı doğrulamanız istenebilir.
          • Sayfanın doğru Microsoft hesabını gösterip göstermediğini kontrol edin ve ardından "Sonraki" butonuna tıklayın.
          • Listeyi okuyun ve her bir öğeyi okuduğunuzu onaylamak için onay kutularına tıklayın.
          • "Yeniden açma penceresi olarak ayarlanmasını seçin" seçeneğini 30 veya 60 gün olarak ayarlayın.
          • "Bir neden seçin" açılır menüsünden hesabı kapatma nedeninizi seçin.
          • "Hesabı kapat" butonuna tıklayın.
        • 3

          Skype Silinirse Ne Olur?

          • 60 gün içinde hesabınıza giriş yaparsanız, hesap kapatma işleminiz iptal edilir ve hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.
          • 60 gün içinde hesabınıza giriş yapmazsanız, Skype hesabınız kalıcı olarak silinir.
          • Hesabınız silindikten sonra, geri getirilemez.
          • Hesabınızla ilişkili tüm sohbet geçmişi, dosyalar ve diğer veriler de kalıcı olarak silinir.

          Skype Hesabı Ne Zaman Silinir?

          Skype hesabınızın kendiliğinden silinmesi, Microsoft hesabınızın durumuna bağlıdır. Microsoft hesabınızın 2 yıl boyunca kullanılmaması durumunda, hesabınız kapatılabilir. Ancak, bazı istisnalar da mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir:

          • Hesabınızda aktif bir aboneliğiniz varsa: Hesabınız kapatılmaz.
          • Yakın zamanda bir ürün satın aldıysanız: Hesabınız kapatılmaz.
          • Hesabınızla ilişkili bir Microsoft 365 aboneliğiniz varsa: Hesabınız kapatılmaz.
          • Hesabınızla ilişkili bir Skype numaranız varsa: Hesabınız kapatılmaz.
          • Hesabınızda para varsa: Hesabınız kapatılmaz.
          • Hesabınızla ilişkili bir Outlook.com e-posta adresiniz varsa: Hesabınız kapatılmaz.
          • Eğer bu istisnalardan hiçbiri sizin için geçerli değilse ve hesabınızı 2 yıl boyunca kullanmazsanız, Microsoft hesabınız ve Skype hesabınız kapatılabilir.
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          Hesabınızın kapatılmadan önce:

          • Microsoft sizden bir e-posta alacaksınız. Bu e-postada hesabınızın kapatılacağına dair bir uyarı ve hesabınızı nasıl yeniden etkinleştirebileceğinize dair talimatlar yer alacaktır.
          • Hesabınızı 60 gün içinde yeniden etkinleştirebilirsiniz. Hesabınızı 60 gün içinde yeniden etkinleştirirseniz, hesabınız kapatılmayacak.

          Skype ve Microsoft Hesabı Bağlantısını Kaldırmak İçin Ne Yapılmalıdır?

          Maalesef, Skype ve Microsoft hesabınız arasındaki bağlantıyı doğrudan kaldıramazsınız. Bunun nedeni, Skype hesabınızın aslında bir Microsoft hesabı olmasıdır. Skype hesabınızı kapatmak isterseniz, bu da Microsoft hesabınızı kapatmanız anlamına gelir. Microsoft hesabınızı kapatmak istediğinizden eminseniz Hesabınızı kapatmadan önce, aboneliklerinizin iptal edildiğinden ve Skype hesabınızla ilişkili tüm satın alımların tamamlandığından emin olun.

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