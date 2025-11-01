Sındırgı depreminin hasar bilançosu açıklandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 Ekim gecesi aynı büyüklükte meydana gelen deprem sonrası ilçedeki hasar bilançosunu açıkladı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Sındırgı depreminin ardından 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik.

Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin 1 ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız" dedi.

