Simge Sağın'dan Arhavi'de konser öncesi serinleme molası
Simge Sağın, Artvin'in Arhavi ilçesinde vereceği konser öncesi ilçenin serin sularında mola verdi
Giriş: 23.08.2025 - 18:32 Güncelleme: 23.08.2025 - 18:32
Şarkıcı Simge Sağın, konser vermek için Artvin'in Arhavi ilçesine gitti.
Simge Sağın, konser öncesinde Arhavi'nin serin sularında keyifli bir mola verdi.
Şarkıcı, verdiği bu moladan fotoğrafları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Simge Sağın paylaşımına; "Canım Arhavi'de, adeta cennetteyim şu an. Akşam konserime hepinizi bekliyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
