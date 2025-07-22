Sigorta sektörünün 2030 hedefi dünyada ilk 10

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün 2025-2030 stratejik dönemine yön verecek 6 ana hedef ve 8 öncelikli projeyi içeren Arama ve Önceliklendirme Konferansı ve Mutabakat Çalıştayı sonuçlarını içeren ‘Arama Konferansı Sonuç Raporu’nu yayınladı.

Raporda, 2029 yılı sonuna kadar sektörün iki kat büyümesi, 4,2 trilyon TL prim üretimi ve %4,7 penetrasyon oranına ulaşılması hedefleniyor. Bu hedeflerle, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 sigorta pazarından biri haline gelmesi amaçlanıyor.

REKLAM advertisement1

Öne Çıkan 8 Proje ve Stratejik Hedefler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi – Bireysel emeklilik ve sigorta entegrasyonuyla tasarruf bilincinin artırılması.

Yenilikçi Sigorta Ürünleri – Mevcut ve yeni risklere karşı dijital çözümlerin geliştirilmesi.

Eğitim ve Kültür Dönüşümü – Mesleki sertifikasyon, istihdamın teşviki ve sektörde nitelikli insan kaynağının artırılması.

Gömülü Sigortacılık – Finansal hizmetlerle sigortanın entegre edilerek kullanım kolaylığının sağlanması.

Sağlık Sigortalarında Koruyucu Yaklaşım – Tedavi odaklı sistemden, önleyici sağlık hizmetlerine geçiş.

Zorunlu Ürünlerin Geliştirilmesi – Yasal düzenlemelerle sigorta kapsamının genişletilmesi.

Hasar Dosya Bilgi/Takip Ekranı – Şeffaf ve hızlı hasar süreçleri için dijital altyapı.

Birikimli Hayat Sigortaları – Uzun vadeli birikim ve koruma ürünlerinin yaygınlaştırılması.

Uğur Gülen: Sektörümüzün küresel rekabetteki konumu güçlenecek

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, rapora ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sigorta sektörü olarak önümüzdeki 5 yılda sürdürülebilir büyümeyi, toplumsal farkındalığı ve dijital dönüşümü önceliklendiriyoruz. 100’ü aşkın paydaşımızın katkılarıyla belirlediğimiz bu yol haritası, sektörümüzün küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek. Hedefimiz, sigortalılık bilincini artırarak 4,2 trilyon TL prim üretimine ulaşmak ve ülkemizi dünya sigorta liginde ilk 10’a taşımak. Tamamlayıcı emeklilik, gömülü sigortacılık ve sağlık sigortalarındaki koruyucu modeller gibi yenilikçi adımlarla vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı sürdüreceğiz."

Yol haritası, dijitalleşme, inovasyon ve toplumsal penetrasyon odaklı atılımlarını kapsarken, 2030’a kadar 2 kat büyüme hedefiyle, sigorta sektörünün ekonomiye ve sosyal refaha katkısının artırılması planlanıyor.