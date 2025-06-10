Servis modeli bankacılık 30 milyar dolara ulaşacak

Bankaların teknik ve yasal altyapı sağladığı, fintek’lerin de bu altyapıyı kullanarak son kullanıcıya ulaşan dijital finansal hizmetler geliştirdiği Servis Modeli Bankacılık (Banking as a Service-BaaS), büyümesini sürdürüyor.

DefineX’in yayınladığı “Banking as a Service”: Finansal Ekosistemde Dönüşüm ve Stratejik İçgörüler” raporuna göre, Servis Modeli Bankacılık pazarının 2025 yılı sonuna kadar 30 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor. Rapora göre 2025-2030 döneminde ise pazarın 3 kata büyümesi bekleniyor.

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Raporda, bankaların, banka dışı finansal hizmet veren firmaların, platform ve teknoloji sağlayıcı kuruluşların görüşleri yer alıyor.

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Araştırmaya katılan sektör profesyonellerinin yüzde 42’si bütüncül strateji ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirmekte zorlandıklarını belirtirken; raporda, bankaların ekosistem stratejilerini bütüncül ele almaları gerektiğine vurgu yapılıyor. Araştırmaya katılanlar Servis Modeli Bankacılık özelinde en kritik müşteri segmentlerinin yüzde 41,7 ile bireysel müşteriler olduğunu belirtirken, onu yüzde 29,2 ile KOBİ’ler ve büyük kurumsal şirketler takip ediyor. Katılımcıların yüzde 75’i Servis Modeli Bankacılık’ın kurumları için büyük ve orta düzeyde etki yaratacağını düşünüyor.

Araştırmaya göre, ankete katılanların yalnızca yüzde 4,2’si BaaS benimseme sürecinde hiçbir engel yaşamadığını söylerken, kalan yüzde 95,8 ise stratejik eksiklik, teknik entegrasyon ya da çeşitli nedenlerle zorluk yaşadığını belirtiyor. Bu da danışmanlık hizmeti sunan ve entegrasyon sağlayan iş ortaklarının önemini artırıyor. Araştırma ayrıca, bir finansal kurumun Servis Modeli Bankacılık sağlayıcısı seçerken göz önünde bulundurduğu en önemli faktörün yüzde 41,7 oranla mevcut sektör ortaklıkları olduğuna işaret ederken, bunu yüzde 25 ile esnek ve özelleştirilebilir hizmet sunumu izliyor. "SEKTÖRÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR" DefineX Strateji ve Dönüşüm Lideri Ozan Öztürk, rapor hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bugünün ve yarının finansal ihtiyaçlarını karşılamak, artık çok paydaşlı, esnek ve kullanıcı merkezli bir yapı gerektiriyor. Mikro pazar uyumu, yeni nesil bankacılığın temel başarı kriteri haline geliyor. Tam da bu noktada Servis Modeli Bankacılık, platformlar arası iş birliğini teşvik ederek kullanıcıya ulaşma biçimini kökten değiştiriyor. Finansal hizmetleri yalnızca bir son durak değil; tüm dijital ekosistemlere entegre bir değer katmanı haline getiren bu model, finansal hizmetler alanında gelir yapısını yeniden tanımlarken, teknolojiyi de sadece araç değil stratejik ortak haline getiriyor. Kapalı sistemlerden açık, paylaşımcı ve entegre yapılara doğru evrilen finansal dünyanın geleceğinde Servis Modeli Bankacılık, bu dönüşümün en güçlü ve dönüştürücü itici gücü olarak daha da kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Taşların yerinden oynadığı ve pazarın tekrardan tanımlandığı bu dönemde bankaların danışmanlık ihtiyacı ön plana çıkıyor. DefineX olarak biz bankalarla ve diğer ekosistem oyuncularıyla birlikte çalışarak danışmanlık kapasitemizle iş ortaklarımızın teknoloji ve strateji yol haritalarını netleştirerek kendileri için en doğru iş ortaklıklarını hedeflemelerine, yazılım ve geliştirme kapasitemizle