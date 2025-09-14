Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Zor bir ligdeyiz, kazanmak kolay değil - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Zor bir ligdeyiz, kazanmak kolay değil

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir ligdeyiz, kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 23:11 Güncelleme: 14.09.2025 - 23:11
        "Zor bir ligdeyiz, kazanmak kolay değil"
        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu.

        "ZOR BİR LİGDEYİZ, KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün üzerimizde bir baskı vardı. Bu baskı bize hem olumlu, hem olumsuz yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü. İşimiz zor kolay değil. Daha önce de söyledim; oyuncular birbirini henüz tanımıyor. Sadece bir iki antrenman yapabildik. Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak. Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz bu futbol başka şansımız yok. Daha fazla pozisyona giren bir takım yaratmak adına belli değişiklikler yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa