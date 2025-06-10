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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sektör liderleri Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde buluşuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sektör liderleri Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde buluşuyor

        12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'ne, T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra sektörlerinin uzman ve lider isimleri katılacak. Gıda güvencesi ve kalite, sürdürülebilir tarım uygulamalarının finansmanı, ekosistemde dönüşüm ve iş birlikleri gibi konuların ön planda olacağı zirvede; kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi adına görüş alışverişinde bulunacak. Zirve Yirmidört İletişim danışmanlığında gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:45
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        Sektör liderleri Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'nde buluşuyor
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        Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde, sektörün sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümü masaya yatırılacak. Sürdürülebilir tarım & gıda uygulamaları, gıda güvencesi ve kalite, yerel üretim ve küresel tedarik zincirleri gibi başlıklarda düzenlenecek panellerde, geleceğin tarım ve gıda uygulamaları ve finansman modelleri masaya yatırılacak, Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyeli tartışılacak. T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ‘Tarım ve Gıdada Ulusal Vizyon ve Stratejiler" özel oturumuyla zirveye katılacak.

        Zirve kapsamında gerçekleştirilecek “Tarımın Bugünü ve Geleceği” başlıklı özel oturumda, Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat, FAO Genel Direktör Yardımcısı / Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Viorel Gutu ile güncel veriler ışığında küresel ve bölgesel tarım dinamiklerini değerlendirecek.

        Sonuç Bildirgesi ile Tarım Sektörüne Sürdürülebilir Fayda

        Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda uzmanların öngörüleri, stratejik analizleri ve ele alınan temel konu başlıklarından yola çıkarak zirvenin stratejik içerik danışmanı Bain & Company katkılarıyla "Tarım ve Gıdada Dönüşüm: Türkiye Sonuç Bildirgesi" oluşturulacak. Bildirge, Türkiye'nin tarım & gıda sektöründeki durumunu ve potansiyelini derinlemesine analiz ederek, stratejik hedefleri belirlemeyi ve sektöre sürdürülebilir bir yol haritası sunarak rehberlik etmeyi amaçlıyor.

        Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi, tarım ve gıda sektörünün dönüşümüne katkı sunacak bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı, paydaşlar arası iş birliğinin güçleneceği stratejik bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Türkiye’nin tarım ve gıda alanında küresel rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak bu önemli zirve, sektörün tüm paydaşlarını ortak vizyonda buluşturacak güçlü bir adım olacak.

        PROGRAM

        10:00 – 10:20

        Açılış Konuşmaları

        • Açıl Sezen – Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni
        • Alpaslan Çakar – Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü

        10:20 – 11:00

        Gıda Güvencesi ve Kalite Yönetimi Paneli

        Moderatör: Alp Önder Özpamukçu – GPD Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Başkanı

        • Ali Kırali – TÜRİB Genel Müdürü
        • Tanzer Bilgen – Doktar CEO’su

        11:00 – 11:20

        Özel Oturum: Tarımın Bugünü ve Geleceği

        • İrfan Donat – Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü
        • Viorel Gutu – FAO Genel Direktör Yardımcısı / Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi

        11:20 – 11:35

        Sürdürülebilir Tarımın Finansmanı

        Moderatör: Pelin Yantur – Bloomberg HT Sunucu

        • Engin Eskiduman – Denizbank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı

        11:35 – 12:05

        Sürdürülebilir Gıda-Tarım Uygulamaları ve İklim Değişikliğine Uyumluluk Paneli

        Moderatör: Ediz Günsel – SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

        • Ayşegül Selışık – FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı
        • Duygu Yılmaz – Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

        12:05 – 13:30

        Öğle Yemeği

        13:30 – 14:30

        Bakan Özel Oturumu: Tarım ve Gıdada Ulusal Vizyon ve Stratejiler

        Moderatör: Açıl Sezen – Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni

        • İbrahim Yumaklı – T.C. Tarım ve Orman Bakanı

        14:30 – 14:45

        Tarımsal Bankacılıkta Dönüşüm

        Moderatör: Hande Demirel – Bloomberg HT Sunucu

        • Kemalettin Bayat – Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı

        14:45 – 15:15

        Yeşil Tarım, Güçlü Gelecek için Dönüşüm ve İş Birliği

        Moderatör: Yasemin Kireç – Anadolu Meraları CEO’su

        • Bamsı Akın – Ferrero Fındık Genel Müdürü
        • Fuat Tanman – İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) Yönetim Kurulu Üyesi

        15:15 – 15:55

        Anadolu’dan: Yerel Üretim ve Küresel Tedarik Zincirleri Paneli

        Moderatör: Ali Çandır – TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

        • Süheyl Aybar – Ülker Operasyonel Mükemmellik, Kalite, İSG ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı
        • Müslüm Doğru – TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı
        • Armando Guastella – Ortak, Bain & Company

        15:55 – 16:00

        Kapanış

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