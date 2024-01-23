Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.010,14 %0,17
        DOLAR 30,2663 %0,07
        EURO 33,0233 %0,29
        ALTIN 1.976,01 %0,52
        FAİZ 42,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,78 %1,39
        BITCOIN 39.980,00 %0,41
        GBP/TRY 38,5733 %0,31
        EUR/USD 1,0903 %0,17
        BRENT 80,22 %0,20
        ÇEYREK ALTIN 3.230,77 %0,52
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SEC hesabı nasıl ele geçirildi? - İş-Yaşam Haberleri

        SEC hesabı nasıl ele geçirildi?

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), X hesabının bu ay başında "SIM değiştirme" yönetimiyle ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 08:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        SEC hesabı nasıl ele geçirildi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEC'den yapılan açıklamada, kurum personelinin X hesabının ele geçirilmesiyle ilgili güvenlik ve federal gözetim birimleriyle koordinasyon içinde olunmaya devam edildiği belirtildi.

        Olaydan iki gün sonra SEC'in telekom operatörüyle istişarede bulunarak, yetkisiz birinin hesapla ilişkili cep telefonu numarasının kontrolünü ele geçirdiğini tespit ettiği ifade edilen açıklamada, SIM değiştirme adı verilen bu yöntemin bir telefon numarasını izinsiz olarak başka bir cihaza aktarmak için kullanıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, yöntemin, numarayla ilişkili sesli ve kısa mesaj bildirimlerinin alınmasına olanak tanıdığı bildirildi.

        Telefon numarasına erişimin SEC sistemleri aracılığıyla değil, telekom operatörleri aracılığıyla gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, SEC personelinin kurum sistemlerine, verilerine, cihazlarına veya diğer sosyal medya hesaplarına yetkisiz biri tarafından erişim sağladığına dair herhangi bir kanıt tespit etmediği kaydedildi.

        REKLAM

        Telefon numarasının kontrolünün ele geçirilmesinin ardından SEC'in X hesabının şifresinin sıfırlandığı belirtilen açıklamada, güvenlik birimlerinin eylemi gerçekleştirenlerin SIM'in değiştirilmesini nasıl sağladığı ve hesapla hangi telefon numarasının ilişkili olduğunu nasıl bildiğini araştırdığı aktarıldı.

        Açıklamada, SEC'in X hesabının çok faktörlü kimlik doğrulama önleminin hesaba erişim sorunları nedeniyle geçen yıl temmuz ayında personelin isteği üzerine devre dışı bırakıldığı belirtildi.

        ABD'de 9 Ocak'ta SEC'in X sosyal medya hesabından spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verildiğine dair bir paylaşım yapılmıştı.

        Bunun üzerine SEC Başkanı Gensler, kurumun X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin ETF onayına ilişkin yetkisiz paylaşım yapıldığını bildirmişti.

        SEC tarafından yapılan açıklamada da Bitcoin ETF'leriyle ilgili paylaşımın SEC veya personeli tarafından yapılmadığı, hesaba bilinmeyen biri tarafından izinsiz erişim olduğu kaydedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        İstanbul çalışıyor Türkiye yiyor
        İstanbul çalışıyor Türkiye yiyor
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Habertürk Anasayfa