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        Haberler Ekonomi Otomobil Satılan 10 otomobilden 7'si ithal oldu - Otomobil Haberleri

        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal oldu

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyreden toplam üretim 706 bin 422 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 6 azaldı. OSD raporunda ithal araçların payının yükselmesi dikkat çekti. Rapora göre, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 71, hafif ticari araç pazarında ithalatın payı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti

        Giriş: 14.07.2025 - 08:39 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:39
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        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal oldu
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle paralel seyretti ve 706 bin 422 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 439 bin 101 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 722 bin 309 adedi buldu.

        Yılın ilk altı aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9, hafif ticari araç grubunda yüzde 11 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 13 geriledi.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

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        İHRACAT 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Yılın ilk altı aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 530 bin 322 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 32 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 azalarak 5 bin 269 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk altı aylık döneminde yüzde 17,6 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk altı aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 12 artışla 5,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

        PAZAR 6 AYDA 630 BİN ADEDİ GÖRDÜ

        2025’in ilk yarısında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 629 bin 56 adet düzeyinde gerçekleşti.

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        Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artış sağladı ve 488 bin 3 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 8 gerileme yaşandı.

        İTHAL ARAÇLAR YERLİLERE FARK ATTI

        OSD raporunda ithal araçların payının yükselmesi dikkat çekti. Rapora göre, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 71 olarak gerçekleşti.

        Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 5, ithal otomobil satışları yüzde 7 ve yerli otomobil satışları yüzde 2 oranlarında arttı.

        Yılın ilk 6 ayında hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde ise 80 olarak gerçekleşti.

        Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 4, ithal hafif ticari araç yüzde 23 artarken, yerli ticari araç satışları yüzde 36 oranında azaldı.

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