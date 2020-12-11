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Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla şarj istasyonu ağını genişletmeye devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrikli araç şarj istasyonu ağı 81 ile yayıldı. ZES'in son yatırımı ile birlikte 420'den fazla lokasyonda ve 710'dan fazla araca aynı anda hizmet verebildiği kaydedildi.

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, "Elektrikli otomobillerin ülkemizdeki devinimini hızlandırmayı ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda, bugün 81 ilin tamamını elektrikli otomobil şarj istasyonu ile donatmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte elektrikli araçlara ilgi artarken biz de şarj istasyonu konusundaki gerekli yatırımları yaparak ülkemizin dört bir yanındaki elektrikli otomobil sahiplerine kesintisiz sürüş keyfi sağlıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık, artık elektrikli otomobilleri ülkemizde daha yoğun bir şekilde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden ZES'in, elektrikli araç sahiplerinin evlerine veya iş yerlerine özel ya da paylaşımlı olarak şarj istasyonu kurulumu da gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.