Elektrikli ve klimalı nostaljik tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini dile getiren Gülpınar, şöyle konuştu: "Yenilenebilir elektrik enerjisiyle çalışan, sessiz ve sıfır emisyonlu yapısıyla bu tramvaylarımız, Şanlıurfa'da çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım modelinin en güzel örneklerinden biridir. Projeyle geçmişin izlerini koruyarak bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, geleceğe miras kalacak bir şehir düzeni inşa ediyoruz. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki tramvaylardan ilhamla tasarlanan, çevreci ve sessiz tramvaylarımız, Divanyolu'na yeni bir canlılık kazandıracak. Projemizin bir diğer yönü de turizme kazandıracağı dinamiktir. Divanyolu ve Sarayönü caddeleri, artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüdüğü, nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek."