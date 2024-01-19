Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, büyük ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 23:05 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karsu ve Atilla’nın konuşmasının dikkat çektiği tanıtımda Filiz ve Karsu’nun Irmak’la karşı karşıya geldikten sonra derinden sarsıldığı görülüyor. Irmak’ın “Benim bunu temizlemem lazım” sözleri ise neler olacağına dair merakı daha da artırıyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Tılsım babasının yanında kalmaya karar verdiği için derinden sarsılan Karsu, çaresizce onu bırakmak zorunda kaldı. Karsu ve Reha, karşılıklı olarak avukatlarına gittiler. Reha, Karsu’yu vazgeçirmek için çocukları kendi tarafına çekmeye çalıştı ve bunun için üçünü akvaryuma götürdü. Ancak Reha, üç çocukla baş etmenin çok da kolay olmadığını fark etti. Karsu’nun küçük kızı Selin’e bakan Filiz, bu durumda yorulmaya başladı. Karsu, annesinin daha fazla Selin’e bakamayacağını fark edince onu kreşe yazdırmaya karar verdi ancak kreş ücreti bütçesini aştı. Parayı karşılayabilmek için çareyi geceleri kreşe temizliğe gitmekte buldu. Maddi açıdan sıkışmaya başlayan Filiz ise site yöneticilerinin aldığı maaşı duyunca, kendisi yönetici olmaya karar verdi.

        REKLAM

        Filiz’in oy toplamak için hile yapması ekran başındaki izleyicileri de bir hayli güldürdü. Atilla bir iş anlaşması için gittiği şirkette, yetkili kişi olarak Lale ile tanıştı. Lale’nin Atilla’ya bakışları dikkat çekerken, bu tanışma merak uyandırdı. Filiz, botoks yaptırmak için kalan son altınını bozdurarak kliniğe gitti. Klinikten çıktığında kapıda, yıllardır görüşmediği büyük kızı Irmak ile karşılaştı. Filiz’in tüm yaşadıkları bir film şeridi gibi gözünün önünden geçerken, kızıyla görüşmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı. Bölümün finalinde Irmak’ın, Karsu’nun çalıştığı dükkana giderek onunla yüzleştiği anlar ekrana geldi. Karsu, Irmak’a çok sert tepki gösterdi. Irmak’ın yıllar sonra Karsu ve Filiz’in karşısına çıkmasıyla Sandık Kokusu’nda heyecan artacak, tüm dengeler değişecek.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 7'nci bölüm tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Habertürk Anasayfa