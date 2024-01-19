'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

REKLAM advertisement1

Karsu ve Atilla’nın konuşmasının dikkat çektiği tanıtımda Filiz ve Karsu’nun Irmak’la karşı karşıya geldikten sonra derinden sarsıldığı görülüyor. Irmak’ın “Benim bunu temizlemem lazım” sözleri ise neler olacağına dair merakı daha da artırıyor.

SANDIK KOKUSU’NUN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tılsım babasının yanında kalmaya karar verdiği için derinden sarsılan Karsu, çaresizce onu bırakmak zorunda kaldı. Karsu ve Reha, karşılıklı olarak avukatlarına gittiler. Reha, Karsu’yu vazgeçirmek için çocukları kendi tarafına çekmeye çalıştı ve bunun için üçünü akvaryuma götürdü. Ancak Reha, üç çocukla baş etmenin çok da kolay olmadığını fark etti. Karsu’nun küçük kızı Selin’e bakan Filiz, bu durumda yorulmaya başladı. Karsu, annesinin daha fazla Selin’e bakamayacağını fark edince onu kreşe yazdırmaya karar verdi ancak kreş ücreti bütçesini aştı. Parayı karşılayabilmek için çareyi geceleri kreşe temizliğe gitmekte buldu. Maddi açıdan sıkışmaya başlayan Filiz ise site yöneticilerinin aldığı maaşı duyunca, kendisi yönetici olmaya karar verdi.

REKLAM

Filiz’in oy toplamak için hile yapması ekran başındaki izleyicileri de bir hayli güldürdü. Atilla bir iş anlaşması için gittiği şirkette, yetkili kişi olarak Lale ile tanıştı. Lale’nin Atilla’ya bakışları dikkat çekerken, bu tanışma merak uyandırdı. Filiz, botoks yaptırmak için kalan son altınını bozdurarak kliniğe gitti. Klinikten çıktığında kapıda, yıllardır görüşmediği büyük kızı Irmak ile karşılaştı. Filiz’in tüm yaşadıkları bir film şeridi gibi gözünün önünden geçerken, kızıyla görüşmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı. Bölümün finalinde Irmak’ın, Karsu’nun çalıştığı dükkana giderek onunla yüzleştiği anlar ekrana geldi. Karsu, Irmak’a çok sert tepki gösterdi. Irmak’ın yıllar sonra Karsu ve Filiz’in karşısına çıkmasıyla Sandık Kokusu’nda heyecan artacak, tüm dengeler değişecek.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Sandık Kokusu’nun 7'nci bölüm tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...