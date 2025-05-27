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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap

        İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imalat sanayinin ekonominin yüzde 25'ini oluşturduğuna ve bu nedenle buradaki olumsuzlukların tüm ekonomiye mal edilmemesi gerektiğine dair açıklamasına karşı, "Sanayi enflasyona destek vermek adına bir sorumluluk gösteriyor. Ancak diğer sektörlerdeki direnç devam ediyor. Bu da krediye en çok ihtiyacı olan sanayiyi vuruyor. Bu durumun bir süre sonra bir arz problemi yaratmaya doğru dönüşme riski oluşuyor" diye konuştu

        Giriş: 27.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:26
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        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
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        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na yönelik düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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        Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imalat sanayinin ekonominin yüzde 25'ini oluşturduğuna ve bu nedenle buradaki olumsuzlukların tüm ekonomiye mal edilmemesi gerektiğine dair açıklamasına karşı "Orta Vadeli Program'ın başladığı 2023 Ağustos'ta sanayinin enflasyonu yüzde 53'tü. Bugün yüzde 20,3'e geriledi. Hizmetler sektöründeki enflasyon ise yüzde 88'den yüzde 55'e geriledi. Aradaki 35-40 puanlık fark devam ediyor. Sanayi enflasyona destek vermek adına bir sorumluluk gösteriyor. Ancak diğer sektörlerdeki direnç devam ediyor. Bu da krediye en çok ihtiyacı olan sanayiyi vuruyor. Bu durumun bir süre sonra bir arz problemi yaratmaya doğru dönüşme riski oluşuyor" diye konuştu.

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        BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 68. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Sadece imalat sanayiine bakıp ekonomi kötüye gidiyor demek doğru değil" demişti.

        Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Ekonomide ılımlı bir büyüme dönemindeyiz, yüksek büyüme döneminin temellerini inşa ediyoruz. Bizim için önemli olan istihdam artışının devamı. Sadece imalat sanayine bakıp "ekonomi kötüye gidiyor" demek doğru değil. Tabii ki imalat sanayi bizim için çok önemli, destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. İmalat sanayi Türkiye ekonomisinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor, yüzde 80'i büyümeye devam ediyor."

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