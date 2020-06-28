Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlemeye gitti.
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yatırımcı firmaların Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek amacıyla düzenleme yapıldı.
Bu kapsamda desteklerden yararlanan yatırımlarda, yatırım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl net satışların asgari yüzde 2'si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak.
Proje bazlı teşvik sisteminden faydalanan firmaların istihdam maliyetlerini yatırım döneminde de azaltabilmek amacıyla sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasının yatırım döneminde başlamasına da imkan sağlandı.
ENERJİDESTEĞİ UYGULAMALARI
Öte yandan, düzenlemeyle bu yardımlarda enerji desteği uygulamasına ilişkin usuller de belirlendi.
Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması, yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesiyle başlanabilecek.
Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecek.
Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılacak ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı, destek kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.
YATIRIMCILAR, BAŞVURULARINI ELEKTRONİK ORTAMDAN YAPABİLECEK
Ayrıca, düzenleme kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların başvurularını Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapabilmesi sağlandı.
Proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların yatırımları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermelerini temin etmek adına hazırlanan ekte de düzenlemeye gidildi.
Buna göre, söz konusu ekin bağımsız danışmanlık kuruluşları veya kalkınma/yatırım bankalarınca hazırlanması talep edildi.
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