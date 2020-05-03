Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun- Sivas Kalın demir yolu hattının 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldığını anımsattı.
Proje kapsamında 378 kilometre hattın tüm alt ve üst yapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında sinyal sisteminin yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimizi 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam ediyor. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibarıyla tamamladık, 4 Mayıs günü hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak." ifadesini kullandı.
40 TARİHİ KÖPRÜ RESTORE EDİLDİ
Karaismailoğlu, Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demir yolu hattından biri olan ve Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlamak amacıyla inşa edilen Samsun-Sivas Kalın hattının modernizasyonu kapsamında 40 tarihi köprünün de restore edildiği bilgisini paylaştı.
Projeyle demir yolu alt yapısı platform genişliğinin 6,70 metre olacak şekilde iyileştirilerek yenilendiğini belirten Karaismailolğlu, 12 tünelde de iyileştirme çalışması yaptıklarını, hattın ray, travers, balast ve makas üst yapısının değiştirildiğini kaydetti.
Karaismailoğlu, modernizasyon sonrasında hat kapasitesinde yüzde 50'lik artış olacağına da dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle güvenli taşımacılığa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu hattı ticari deneme seferlerine açarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenli şekilde bu hat üzerinden taşımaya başlamayı da amaçlıyoruz."
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