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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Salut Salon 5 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da

        Salut Salon 5 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da

        Müzik ve mizahı harmanlayan, ECHO Klassik ödüllü 'Salut Salon' gurubu 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 06.03.2024 - 00:37
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        Salut Salon Harbiye Açıkhava'da
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        Events Across Turkey'in daha evvel Aya İrini'de ağırladığı Salut Salon bir kez daha İstanbul seyircisiyle buluşacak. 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacaka olan Salut Salon, iki kemancı bir çellist ve bir piyanistten oluşuyor.

        Oda müziği grubu, müzik ve mizahı harmanlayarak, klasik müzik dünyası içinde benzersiz bir görsel ve işitsel şov sunuyor. ECHO Klasik ödülü sahibi, tamamı kadın müzisyenlerden oluşan ve Amerika, Kanada, Rusya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere pek çok ülkede konserler veren Salut Salon, klasik müzik sevdalısı olan ya da olmayan herkese şovlarıyla müzik ve görsel ziyafet sunuyor. Konser biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Salut Salon
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
        #Biletinial
        #konser
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