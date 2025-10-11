Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Sakarya'da "Yerinde Toprak Analizi" | Son dakika haberleri

        Sakarya'da 15 dakikada "Yerinde Toprak Analizi"

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 15 dakikada "Yerinde Toprak Analizi" hizmeti, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticinin maliyetini düşürmek için hazırladığı "Yerinde Toprak Analizi" hizmetini geçen ay başlattı.

        • 2

          Bu kapsamda 90 santimetreye kadar inen yeni nesil cihazlarla toprağın "röntgeni" çekiliyor, uygun gübreleme raporları ve toprak analiz sonuçları 15 dakikada çiftçiye teslim ediliyor. Böylece, doğru gübreleme, düşük maliyet ve zengin üretim formülü oluşturuluyor.

        • 3

          Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Organik Tarım Uzmanı Onur Topaloğlu, toprak analiz cihazıyla yerinde inceleme yaptıklarını söyledi. Topaloğlu, çiftçilerin belediyeye başvurduktan sonra araziye gidip alınan numuneler üzerinde analiz yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Yerinde toprak analiz cihazının amacı zaten vatandaşın ayağına gitmek. 15 dakikada sonuçlarını veriyoruz. Daha önceden vatandaşlar başka şekilde bu analizi yaptırıyordu. Eylül ayında başladık bu hizmete. Vatandaşın köyünden numunesini alıp götürmesi ve analizini yaptırması uzun süreç alıyordu ve maliyet artıyordu. Zamanı kısalttık, maliyeti düşürdük. İnşallah verimde de yüksek kalite yakalayacağız."

        • 4

          Çiftçi Mehmet Hamdi Sütçü de daha önce toprak analizinin uzun sürdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi kapımıza kadar gelip cüzi miktarla bahçemizde toprak analizi yapıyor. Hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz, çok memnun kaldık. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Raporu kısa sürede alıyoruz. Ne kadar gübre atacağımız, hangi gübreleri kullanacağımız detaylı şekilde bize hem rapor olarak veriliyor hem de sözlü olarak anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Çiftçi Halil İbrahim Turan ise Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetiyle analiz sürecinin kısaldığını belirterek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Habertürk Anasayfa