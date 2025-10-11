Çiftçi Mehmet Hamdi Sütçü de daha önce toprak analizinin uzun sürdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi kapımıza kadar gelip cüzi miktarla bahçemizde toprak analizi yapıyor. Hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz, çok memnun kaldık. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Raporu kısa sürede alıyoruz. Ne kadar gübre atacağımız, hangi gübreleri kullanacağımız detaylı şekilde bize hem rapor olarak veriliyor hem de sözlü olarak anlatılıyor" ifadelerini kullandı.