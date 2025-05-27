Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kişilik işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kişilik işçi alımı kura çekilişi sonuçları sorgulanıyor. Başvurularını İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan adaylar gözlerini Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için iscisonuc.saglik.gov.tr adresine çevirdi. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ve il il isim listesi sorgulama ekranı
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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için sorgulamalar sürüyor. Toplamda 3 bin 658 kişilik Sağlık Bakanlığı kura çekimi işlemi bugün itibariyle başlamış olup isim listesi duyurulmaya devam ediyor. Başvuru yapan adaylar Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı kura çekimi açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ise aynı gün, yani 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Kura çekilişi, illerin trafik kodlarına göre sıralı olarak ve meslek bazında yapılacak. Adaylar, sonuç açıklama adresinden kendi isimlerini ve kura sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler.
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda canlı olarak gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanıyor.
NİHAİ LİSTE NETLEŞTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu.
Liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlendi ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
Yerleştirilen adaylar, işlemlerini tamamlayarak Kurban Bayramı sonrası görevlerine başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
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SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?
Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.
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KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.