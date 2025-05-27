SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ise aynı gün, yani 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Kura çekilişi, illerin trafik kodlarına göre sıralı olarak ve meslek bazında yapılacak. Adaylar, sonuç açıklama adresinden kendi isimlerini ve kura sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda canlı olarak gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanıyor.

NİHAİ LİSTE NETLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu.

Liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlendi ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

Yerleştirilen adaylar, işlemlerini tamamlayarak Kurban Bayramı sonrası görevlerine başlayacak.

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ