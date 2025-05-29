Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman, 9 güne çıktı mı, uzatıldı mı?
İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda bayram tatili tarihleri merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda tatil planı olan vatandaşlar bayram tatili kaç gün sorusuna yanıt arıyor. Özellikle çalışan ve öğrenci olan kesim 2025 bayram tatili tarihlerine göre planlarını yapacak. Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin en son açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün, 9 güne çıktı mı, uzatıldı mı? İşte bayram tatili süresi
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Bayram tatili süresi belli oldu. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayının başında idrak edilmeye başlanacak. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu yıl 6 Haziran'da başlayacak olan bayram tatili süresi araştırılıyor. Tatil planı yapmak isteyen kişiler, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2025, 9 gün mü oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri 2025
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."
Bayram tatili 9 güne uzatılmadı.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1.Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2.Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3.Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4.Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
BAYRAM TATİLİ TOPLAMDA KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün sürecek.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.
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