Emekli promosyon kampanyalarında son durum: 2025 En yüksek promosyonu veren bankalar hangisi?
Banka promosyonları için Mayıs ayında yeni döneme girildi. Birçok banka emekli promosyonları ile müşteri kazanma iştahı ile kampanya düzenliyor. Emekli promosyon kampanyaları ile rakamlar 20 bin liraya kadar çıkarken, bazı bankalarda 12 bin TL'yi buluyor. Peki, 2025 En yüksek promosyonu veren bankalar hangisi? İşte Yapı Kredi Bankası, Denizbank, ING Bank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank gibi bazı bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon tutarları
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Emekli promosyon ödemelerinde son durum merak ediliyor. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusuna yanıt arayan milyonlarca emekli, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank gibi pek çok devlet ve özel bankanın promosyonlarını sorguluyor. Birçok banka 2025 itibarı ile emekliye ödenen banka promosyonlarını güncelledi. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar, kaç TL ödeniyor? İşte, 2025 emekli promosyon sorgulama…
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BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.
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İŞ BANKASI
Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL
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DENİZBANK
Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.
Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
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AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.
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YAPI KREDİ
Maaşını Yapı Kredi'ye Taşıyacak Emeklilere 25.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL
20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
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TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
0-10.000 TL arasında olanlara 14.000 TL,
10.000-15.000 TL arasında olanlara 17.000 TL,
15.000 TL ve 20.000 TL arasında olanlara 19.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 21.000 TL.
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VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecektir.
1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Emekli Promosyon kampanyasına katılan ve bu kapsamda maaşını bankamızdan almaya devam eden müşterilerimiz kampanyadan faydalanamayacaktır.
Emekli maaşımı VakıfBank’tan almaya başladığımda ne kadar maaş promosyonu alabilirim?
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
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EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.