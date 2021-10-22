Rusya Merkez Bankası(CBR), enflasyondaki yükselişin etkisiyle politika faizinde 75 baz puan artırıma gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 6.75'ten yüzde 7.50'ye çıkarıldı. Ortalama piyasa beklentisi 50 baz puan artırım geleceği yönündeydi.

Rusya'da son olarak yıllık enflasyon yüzde 7.4 olarak açıklanmıştı.