RTÜK'ten 5 medya kuruluşuna ceza

RTÜK, Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıdan Halk TV, Szc TV, Tele1, Now TV ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı çıktı. RTÜK Üst Kurul toplantısında, Halk TV’deki Rota adlı programa konuk olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un kullandığı küfür ve argo içeren ifadeleri nedeniyle üst sınırdan ceza verildi. Toplantıda Szc TV’deki 'Öncesi Sonrası' isimli haber bülteni ile Tele1 ekranlarında '18 Dakika' isimli programlara İslam alemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadelerden ceza verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma ve gözaltı kararları ile ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun’a göre yayın ihlalleri yaptığı tespit edilmiş ve bu ihlalleri yapan kanallara Üst Kurul toplantısında üst sınırdan ceza uygulanacağı da belirtilmişti.

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Tüm bu uyarılara rağmen yayın ihlallerine devam eden yayıncı kuruluşlar titizlikle takip edilmektedir. Bu doğrultuda bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında Now TV’ye İlker Karagöz ile Çalar Saat, Halk TV’ye Kürşad Oğuz ile Rota, Sorel Dağısatnlı ile Parantez, Szc TV’ye Özlem Gürses ile Para Politika ve Tele1’e Habere Doğru programlarından dolayı üst sınırdan yaptırım uygulandı. RTÜK uzmanlarınca yapılan incelemelerde söz konusu programlarda yorum ve analizlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, toplumun adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarla yargı makamlarının etki altına alınmaya çalışıldığı belirtildi. Ayrıca vatandaşlar sokağa çağrılarak milli güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi.

Söz konusu programlara 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz' hükmünün ihlali gereği yayın durdurma ve idari para cezaları üst sınırdan uygulandı" denildi.

Üst Kurul toplantısında Akıllı TV’ye de 'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez' hükmüne ve 'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına yer verilemez' hükmüne aykırı yayınlar yapıldığı için 10 gün yayın durdurma cezası verildiği belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.