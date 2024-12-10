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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rötar yapan havayolu şirketlerinin yolcuya tazminat ödemesi Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        Uçuşu rötar yapan yolculara tazminat hakkı tanındı

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan hava yolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 10.12.2024 - 07:23
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        Rötar yapan hava yolu şirketi yolcuya tazminat ödeyecek
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        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlandı.

        Buna göre; uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

        Yolculara iç hat uçuşlar için 100 Euro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro, tazminat tutarı belirlendi.

        Tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

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