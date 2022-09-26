Konserin organizatörü Live Nation Poland, konserlerin iptalini teyit etmekle birlikte, herhangi bir neden açıklamadı.
Tartışma, Waters'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelelenski'nin eşi Olena Zelanzka'ya yazdığı açık mektupla başlamıştı.
Waters mektupta Ukrayna'daki "aşırı miliyetçiler ülkenizi bu feci savaşın yoluna soktu" demişti.
Roger Waters Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiyi de, seçim kampanyasında verdiği Donbas bölgesine barış getirme vaadini tutmamakla suçlamış, ancak Rusya'nın savaştaki sorumluluğundan hiç bahsetmemişti.
Zelenska da Twitter'de Waters'a yanıt olarak Ukrayna'yı işgal edenin Rusya olduğunu söylemiş ve şimdi Ukrayna kentlerini yerle bir edip, sivilleri öldürdüğünü vurgulamıştı. Zelenska ayrıca "Roger Waters, barışı başka bir ülkenin liderinden istemelisin" diye de eklemişti.
Waters'ın açık mektubuna tepki gösteren Krakow Belediye Meclisi üyesi Lukasz Wantuch, halka konserleri boykot etmeleri çağrısı yaptı.
Meclis üyeleri ayrıca, Waters'ı "istenmeyen adam" ilan eden bir tasarı hazırladı ve tasarı 28 Eylül'de oya sunulacak.
Tasarıda "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve Rus askerlerin gün ışığına çıkan savaş suçlarını göz önüne alarak, meclis üyeleri bunlara ve Roger Waters'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili açıklamalarına öfkelerini bildirir" denildi.
Şu anda ABD'de turnede olan Waters ise Facebook'tan bir açıklamayla yanıt verip, Pink Floyd klasiklerinden Another Brick in the Wall şarkısının sözlerine atfen "Hey Lukasz Wantuch, Leave them kids alone (Çocukları rahat bırak)" diyerek yanıt verdi.
Waters ayrıca, kendisinin ya da menajerlerinin konserleri iptal ettiği yönündeki haberleri reddetti ve Wantuch'u çalışmalarını sansürlemekle suçladı.
Polonya hükümeti Zelenski'nin başlıca müttefiklerinden. Polonya, Ukrayna'ya yüzlerce Sovyetler Birliği döneminden kalma tank ve başka silahlar yollarken, Avrupa Birliğini Rusya'ya karşı daha sert ambargolar almaya teşvik ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat'taki işgalinin ardından, Polonya hükümeti ülkenin sınırlarını çatışmalardan kaçan milyonlarca Ukraynalı kadın ve çocuğa açmıştı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, 1,4 milyon Ukraynalı Polonya'dan geçici korunma statüsü aldı.
Polonya halkı da yüzbinlerce mülteciye kendi evlerini açtı.
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Roger Waters'ın Polonya konserleri Ukrayna açıklamaları yüzünden iptal edildi/roger-waters-in-polonya-konserleri-ukrayna-aciklamalari-yuzunden-iptal-edildi-3523575
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