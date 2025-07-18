Roblox'tan yaşa dayalı iletişim vizyonu

Dünyanın önde gelen çevrimiçi oyun platformu Roblox, genç kullanıcılarının güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı bir güvenlik güncellemesi duyurdu. 13-17 yaş arası kullanıcılara odaklanan “Güvenilir Bağlantılar” özelliği, yenilikçi yaş tahmin teknolojisi, gelişmiş gizlilik araçları ve ebeveynlere yönelik şeffaf kontrol mekanizmalarıyla Roblox, güvenli dijital deneyimler sunma taahhüdünü güçlendiriyor. Ancak Türkiye’de 7 Ağustos 2024’ten bu yana devam eden erişim engeli, bu yeniliklerin Türk oyunculara ulaşmasını gölgeliyor.

Çocuk istismarı ve uygunsuz içerik iddialarıyla başlayan engel, Roblox’un yerel yetkililerle iş birliği çabalarına rağmen henüz çözülemedi. İşte Roblox’un yeni güvenlik hamleleri ve Türkiye’deki durumun detaylı analizi...

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GÜVENLİKTE YENİ ADIMLAR, GENÇLERE ÖZEL YENİLİKLER

Roblox, 17 Temmuz 2025’te gerçekleştirdiği duyuruyla, 13-17 yaş arası genç kullanıcıların güvenliğini ve dijital refahını artırmaya yönelik iddialı bir güvenlik platformu genişletmesi başlattı. Platform, kullanıcılarının daha güvenli ve kontrollü bir deneyim yaşamasını sağlamak için yenilikçi özellikler sunarak sektörde öncü bir rol üstleniyor.

Roblox’un yenilikçi “Güvenilir Bağlantılar” özelliği, 13 yaş ve üzeri kullanıcıların tanıdıkları ve güvendikleri kişilerle daha özgür bir iletişim kurmasını sağlıyor. Bu özellik, genç kullanıcıların platform dışı riskli iletişimlere yönelmesini engelleyerek sağlıklı ve olumlu etkileşimleri teşvik ediyor. Kullanıcıların filtresiz sohbet için yüz analiziyle yaş doğrulama yapması gerekiyor. Ayrıca, 13-17 yaş arası kullanıcılar ile 18 yaş üzeri kullanıcılar arasında filtrelenmemiş iletişim, yalnızca QR koduyla doğrulanmış gerçek hayatta var olan bir ilişkiyle mümkün. Roblox, bu özelliği Genç Konseyi ve Güven ve Güvenlik Danışma Kurulu ile iş birliği içinde geliştirerek güvenlik standartlarını yükseltiyor. YAŞ TAHMİN TEKNOLOJİSİ Roblox, kullanıcı yaşlarını hassasiyetle tespit etmek için yüz tanıma destekli yaş tahmin teknolojisine yatırım yapıyor. Bu ileri teknoloji, “Güvenilir Bağlantılar” özelliğinin etkinliğini artırarak platformun güvenilirliğini pekiştiriyor. Ancak SAFE Online Güvenlik Organizasyonu’nun CEO’su Kirra Pendergast, makine öğrenimi tabanlı yaş tahmin araçlarının yanlış kategorizasyon riskine dikkat çekiyor. Roblox, bu riskleri en aza indirmek için çok katmanlı güvenlik sistemleriyle çalıştığını vurgulayarak güven veriyor.

REKLAM GİZLİLİK ÖN PLANDA Roblox, genç kullanıcıların dijital refahını desteklemek için sunduğu yeni gizlilik araçlarıyla dikkat çekiyor. Çevrimiçi Durum Kontrolleri, Rahatsız Etmeyin Modu ve Ekran Süresi Bilgileri gibi özellikler, kullanıcıların platform üzerindeki deneyimlerini daha iyi yönetmelerine olanak tanıyor. Bu araçlar, özellikle gençlerin ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı ve tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Kullanıcılar, çevrimiçi durumlarını kimlerin görebileceğini seçebiliyor ve bildirimlerini belirli saatlerde sessize alarak dijital ortamda daha sağlıklı bir denge kurabiliyor. EBEVEYNLERE ŞEFFAF KONTROL Roblox, ebeveynlere çocuklarının platform deneyimlerini daha yakından izleme imkânı sunan yeni görünürlük araçlarıyla öne çıkıyor. Ebeveynler, çocuklarının bağlantılarını, ekran süresi kullanımını ve harcama alışkanlıklarını detaylı bir şekilde takip edebiliyor. Yeni kontrol paneli, harcama bildirimleri ve güvenilir bağlantı istatistikleri gibi özelliklerle ebeveynlere şeffaflık sağlıyor. 13 yaş altı kullanıcılar için mevcut olan ebeveyn kontrollerini tamamlayan bu araçlar, Roblox’un aile dostu bir platform olma vizyonunu güçlendiriyor. TÜRKİYE’DE ERİŞİM ENGELİ Roblox’un yenilikçi güvenlik önlemleri küresel çapta takdir toplasa da, Türkiye’deki kullanıcılar bu gelişmelerden henüz yararlanamıyor. 7 Ağustos 2024’te Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla, platformda “çocukların istismarı” gibi uygunsuz içeriklerin bulunduğu gerekçesiyle Roblox’a erişim engeli getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nezdindeki şikayetlerin ardından alınan bu karar, Roblox’un Türk yetkililerle iş birliği çabalarına rağmen henüz kaldırılmadı.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5 Mayıs 2025’te yaptığı açıklamada, erişim engelinin kaldırılması için Roblox’un içerik denetimini güçlendirmesi, yaş doğrulama sistemi ve ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmesi gerektiğini belirtti. Roblox, Türkiye’de bir temsilcilik açma ve Türk mahkemeleriyle iş birliği yapma konusunda adımlar attığını ifade etse de, Temmuz 2025 itibarıyla platform halen erişime kapalı.

REKLAM ROBLOX VE GÜVENLİK TARTIŞMALARI Roblox, son yıllarda çocuk güvenliği konusunda yoğun eleştirilerle karşılaştı. 2023’te Bloomberg Businessweek’in raporuna göre, platformda pedofili sorunu yaşandığı ve 2018’den bu yana ABD’de en az 24 kişinin Roblox üzerinden çocukları hedef aldığı belirtildi. Hindenburg Research firması da Roblox’u çocukları çevrimiçi avcılardan korumakta yetersiz kalmakla suçladı. Türkiye’de ise platformun kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerinin yeterince denetlenmediği ve çocukların zararlı içeriklere maruz kaldığı iddiaları, erişim engelinin temel gerekçeleri oldu. Roblox, bu eleştirilere yanıt olarak 2024’te 40’tan fazla güvenlik güncellemesi yayınladı. 13 yaş altı kullanıcılar için mesajlaşma kısıtlamaları, yeni içerik etiketleri ve sesli sohbet güvenliği için açık kaynaklı sınıflandırıcılar gibi özellikler, platformun güvenlik politikalarını güçlendirdi. Yeni duyurulan özellikler, Roblox’un bu alandaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. ROBLOX’UN GELECEĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ BEKLENTİLER Roblox’un yeni güvenlik önlemleri, platformun küresel çapta çocuk güvenliği konusundaki lider konumunu pekiştiriyor. Ancak Türkiye’deki erişim engelinin kaldırılması için daha fazla çaba gerektiği açık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un uygunsuz içerikleri kaldırması ve Türk makamlarıyla iş birliği yapması halinde erişimin yeniden açılabileceğini belirtti. Roblox, yerel yasa ve düzenlemelere saygı duyduğunu ve kullanıcı güvenliğini önceliklendirdiğini vurguluyor.

Türkiye’deki milyonlarca Roblox oyuncusu, platformun yeniden erişime açılmasını umutla bekliyor. Roblox’un yeni güvenlik özellikleri, platformun Türkiye’de tekrar aktif hale gelmesi durumunda, genç kullanıcılar ve ebeveynler için daha güvenli ve keyifli bir deneyim sunma potansiyeli taşıyor. Şirketin yenilikçi yaklaşımı, dijital oyun dünyasında güvenliğin yeni standartlarını belirliyor.