Rıdvan Yılmaz: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş: 19.09.2025 - 23:21 Güncelleme: 19.09.2025 - 23:21
"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"
Kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yeterinde mücadele edeceğimiz için kaybettik. Önümüzdeki maçta galip gelip pozitif bir şekilde ilerlemeye çalışacağız.
