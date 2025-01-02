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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB temerrüt faiz oranını yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB temerrüt faiz oranını yükseltti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 07:06 Güncelleme: 02.01.2025 - 07:06
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        TCMB temerrüt faiz oranını yükseltti
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        TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde yıllık yüzde 53,25 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2024 başında yüzde 48'di.

        Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderim tutarı da 1475 lira olarak tespit edildi.

        Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

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