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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resim Gazete’de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithal edilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Resim Gazete’de yayımlandı: Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithal edilecek

        Resim Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır gümrükle 1 milyon ton ayçiçeği veya yüzde 20 vergiyle 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 08:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:33
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        Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithal edilecek
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        Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, 12 Ocak 2026-31 Mayıs 2026 tarihlerinde 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 0 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

        Açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz-30 Kasım döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

        Karar kapsamında yapılacak ithalat için Genel Müdürlükçe lisans düzenlenecek. Bu lisans üçüncü kişilere devredilemeyecek.

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