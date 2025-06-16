Renault Group’un CEO’su Luca de Meo görevinden ayrıldı

Beş yıldır Renault Group’un CEO’luk görevini yürüten Luca de Meo, otomotiv sektörü dışındaki yeni fırsatları değerlendirmek üzere görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard’ın çağrısıyla toplanan Renault Group Yönetim Kurulu, Luca de Meo’nun dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

De Meo’nun görevden ayrılma kararının 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı. Bu tarihe kadar görevini sürdürecek olan de Meo’nun ardından, önceden belirlenen halefiyet planı doğrultusunda yeni CEO’nun atanmasına yönelik süreç başlatıldı.

Yönetim Kurulu, şirketin dönüşüm stratejisinin yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğine ve mevcut yönetim ekibinin bu süreci başarıyla yürüteceğine duyduğu güveni vurguladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, "Luca de Meo, beş yıl boyunca Renault Group’u hak ettiği konuma yeniden taşımak için büyük bir çaba gösterdi. Onun liderliğinde şirketimiz sağlıklı bir temele kavuştu, etkileyici bir ürün gamına sahip oldu ve büyüme sürecine yeniden girdi. Bugün, birlikte üstesinden geldiğimiz zorluklar ve geçirdiğimiz yıllar için tüm şirket olarak kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Görevden ayrılmasına ilişkin açıklamada bulunan Luca de Meo ise, "Hayatta bazen bir işin tamamlandığını bildiğiniz bir an gelir. Renault Group’ta geçirdiğimiz beş yıldan kısa bir sürede çok büyük zorluklarla karşılaştık. Ancak birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Bugün elde edilen sonuçlar her şeyi açıkça ortaya koyuyor; bunlar şirket tarihimizin en güçlü başarıları arasında yer alıyor. Güçlü bir ekibimiz ve çevik bir organizasyonumuz var. Ayrıca, gelecek nesil ürünler için stratejik planımız hazır. Bu nedenle bayrağı devretme zamanının geldiğine karar verdim" dedi.

Geleceğe hazır, dönüşümünü tamamlamış bir şirket bıraktığını ve deneyimini farklı sektörlerde değerlendirmek üzere yeni bir yolculuğa çıktığını kaydeden de Meo, "Renault Group’a liderlik etmek büyük bir ayrıcalıktı. Bu hem insani hem de endüstriyel anlamda hayatımda bir kez yaşanabilecek bir deneyimdi. Bu nedenle, görevim boyunca tutkularıyla, bağlılıklarıyla ve inançlarıyla şirketi ileriye taşıyan, ‘Renaulutioner’ adını verdiğim tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.