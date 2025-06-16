'Rekabet'ten Teknosa'ya 17 milyon TL ceza

Türkiye’nin önde gelen teknoloji perakendecilerinden Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda 17 milyon TL idari para cezasına çarptırıldı. Rekabet Kurumu’nun 20 Şubat 2025 tarihli kararıyla, Teknosa’nın rakipleriyle dolaylı yoldan bilgi değişimi yaparak rekabeti kısıtladığı tespit edildi. Uzlaşma usulüyle sonuçlanan soruşturma, piyasada adil rekabetin korunması adına bir adım olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE İDDİALAR

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Rekabet Kurumu’nun resmi açıklamasına göre, soruşturma Teknosa’nın Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. ile “topla-dağıt” karteli niteliğinde bilgi paylaşımı yaptığı iddiasıyla başlatıldı. Bu eylemlerin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Teknosa’nın, rakipleriyle fiyatlandırma ve pazar stratejileri gibi hassas ticari bilgileri dolaylı olarak paylaştığı tespit edildi.

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UZLAŞMA İLE CEZA İNDİRİMİ

Teknosa, soruşturma sürecinde uzlaşma yolunu seçerek rekabet ihlalini kabul etti. Rekabet Kurumu, uzlaşma kapsamında şirkete uygulanacak cezada indirim yaparak nihai tutarı 17 milyon TL olarak belirledi. Kurumun açıklamasında, uzlaşma usulünün soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Rekabet Kurumu resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kurul tarafından alınan 28.05.2025 tarihli ve 25-21/509-338 sayılı karar ile; Teknosa’nın topladağıt karteli niteliği sergileyen bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle 4054 sayılı 4. maddesini ihlal ettiğine,

Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına,

Teknosa’ya 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden nihai olarak 17.153.867,89 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Böylece yürütülen soruşturmanın Teknosa bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiştir" İfadelerine yer verildi.