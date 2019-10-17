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Reha Özcan (Doktor Adil Hoca) Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Oynadığı Dizi ve Filmler

Başarılı oyuncu Reha Özcan çok sayıda projede yer almıştır. En son Mucize Doktor dizisinde oynamaktadır. Dizide başhekim Adil hocayı canlandıran Özcan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Bizde sizler için Reha Özcan'ı araştırdık. Reha Özcan kimdir sorusunun cevabı aşağıda yer almakta...

17.10.2019 - 20:54 | Güncelleme: Biyografi
Reha Özcan Kimdir?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 (54 yaşında) yılında Bingöl'de doğmuştur.Abisi Serhat Özcan‘da kendisi gibi oyuncudur. Tam adı Ragıp Reha Özcan olan usta Oyuncumuzun baba tarafı aslen Sinop Boyabat’tadır. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlamış ve 1987 yılında mezun olmuştur. Trabzon ve Antalya Devlet Tiyatroları'nda da görev yapmış olan Usta Oyuncu Reha Özcan İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda uzun zaman çalışmış ve 2016 da buradan emekli olmuştur.

Usta Oyuncu Reha Özcan 2007 yılında Dağlar Delisi Dizisinde, 2008 Bahtı Kara isimli sinema filminde, 2009 IV.Osman, 2009 Kollama, 2010 Üsküdar`a Giderken, 2011 Yangın Var, 2011 Kurtlar Vadisi Pusu, 2012 Suskunlar, 2013 Muhteşem Yüzyıl (Durl Taylan),2014 Karadayı, 2017 Adı Efsane dizisi gibi bir çok uzun ve ses getiren yapımlarda, birçok tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol almış fakat Usta Oyuncu 2017- 2019 yılları arasında Bizim Hikaye’ dizisinde ki ‘Fikri’ karakteri ile meslek hayatının zirvesini görmüştür.

Son olarak Fox TV ekranlarında 2019- 2020 yılı yeni yayın döneminde yeni başlayan Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat vermiştir. 50’li yaşlarda bir Başhekim olan Adil Hoca, Ali’nin mentoru ve aynı zamanda da manevi babası. İyi niyetli, babacan bir adam fakat bazen fazla korumacı olabiliyor. Adil Hoca otuz seneyi aşan mesleki kariyerinde sayısızca hastayı iyi etmiş bir doktor, literatüre katkıda bulunmuş, makaleleri yabancı dergilerde yayınlanmış bir beyin cerrahı. Cerrah Ferman gibi, Cerrah Tanju gibi nice cerrahi dehalar yetiştirmiş bir hoca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, hastalarını, çevresindeki herkesi her daim koruyan, kollayan, kimi hastasının masrafını kendi cebinden ödeyen, kimini de Ali gibi kanadının altına alan yüreği bir güzel adam. Yılların birikiminden edindiği tek gerçeğin, tıbbın tek bir kanunun olduğuna, onun da hasta olduğuna inanan, idealist bir başhekim Adil Hoca.

Reha Özcan'ın oynadığı diziler

  • 2017 -2019 Bizim Hikaye
  • 2017 Adı Efsane (Devrim Yalçın)
  • 2015 Gecenin Kraliçesi (Durul Taylan)
  • 2014-2015 Maral: En Güzel Hikayem (Deniz Koloş)
  • 2014 Karadayı (Cem Karcı, Uluç Bayraktar)
  • 2013 Fatih (Merve Girgin)
  • 2013 Muhteşem Yüzyıl (Durl Taylan)
  • 2012 Suskunlar (Çağrı Lostuvalı)
  • 2011 Üsküdar’a Giderken (Selçuk Aydemir)
  • 2011 Kurtlar Vadisi Pusu (Sadullah Şentürk)
  • 2009 IV.Osman (Serkan Birlik)
  • 2007 Dağlar Delisi (Taner Akvardar)
  • 2005 Naciye’yi Kim Sevmez (Avni Kütükoğlu)

Reha Özcan'ın oynadığı filmler

  • 2017 İstanbul Kırmızısı (Ferzan Özpetek)
  • 2016 Sen Benim Her şeyimsin (Tolga Örnek)
  • 2015 Öyle ya da Böyle (Alper Kaya)
  • 2014 Çare-sizlik (Kısa Film)
  • 2014 Unutursam Fısılda (Çağan Irmak)
  • 2014 Buna Değer (Can Oral)
  • 2013 Ölü ya da Diri (Jorgo Papavassiliou)
  • 2013 Kor (Kısa Film) (Cihan Sağlam)
  • 2012 Tepenin Ardı (Emin Alper)
  • 2011 Yangın Var (Murat Saraçoğlu)
  • 2011 Buhar (Kısa Film) (Abdurrahman Öner)
  • 2008 Bahtı Kara (Theron Patterson)

Reha Özcan'ın oynadığı tiyatro oyunları

  • 2019 Terk
  • 2017- 2018 Ruki
  • 2017 Bir Çingenenin Yok Edilişe Ağıtı
  • 2016 Ted Bundy
  • 2014İmparatorluk Kuranlar Yahut Şürmürz
  • 2014 Güneş Batarken Bile Büyük
  • 2013 Rain Man
  • 2013 Bent
  • 2012 Inishmorelu Yüzbaşı(Kedi) (Martin McDonagh)
  • 2011 Sezuan’ın İyi İnsanı (Bertolt Brecht)
  • 2010 Bedensiz Kadın (Mate Matisic)
  • 2009 Yaban Ördeği (Henrik İbsen)
  • 2008 Gergedan (Eugène Ionesco)
  • 2008 Kamyon (Memet Baydur)
  • 2008 Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Haldun Taner)
  • 2005 Topor-Parti (Roland Topor)
  • 2005 Nemrut (Gülşah Banda)
  • 2002 İki Kişilik Hırgür (Eugène Ionesco)
  • 2001 Guguk Kuşu (Ken Kesey)

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