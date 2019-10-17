Reha Özcan Kimdir?

17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 (54 yaşında) yılında Bingöl'de doğmuştur.Abisi Serhat Özcan‘da kendisi gibi oyuncudur. Tam adı Ragıp Reha Özcan olan usta Oyuncumuzun baba tarafı aslen Sinop Boyabat’tadır. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlamış ve 1987 yılında mezun olmuştur. Trabzon ve Antalya Devlet Tiyatroları'nda da görev yapmış olan Usta Oyuncu Reha Özcan İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda uzun zaman çalışmış ve 2016 da buradan emekli olmuştur.
Usta Oyuncu Reha Özcan 2007 yılında Dağlar Delisi Dizisinde, 2008 Bahtı Kara isimli sinema filminde, 2009 IV.Osman, 2009 Kollama, 2010 Üsküdar`a Giderken, 2011 Yangın Var, 2011 Kurtlar Vadisi Pusu, 2012 Suskunlar, 2013 Muhteşem Yüzyıl (Durl Taylan),2014 Karadayı, 2017 Adı Efsane dizisi gibi bir çok uzun ve ses getiren yapımlarda, birçok tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol almış fakat Usta Oyuncu 2017- 2019 yılları arasında Bizim Hikaye’ dizisinde ki ‘Fikri’ karakteri ile meslek hayatının zirvesini görmüştür.
Son olarak Fox TV ekranlarında 2019- 2020 yılı yeni yayın döneminde yeni başlayan Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat vermiştir. 50’li yaşlarda bir Başhekim olan Adil Hoca, Ali’nin mentoru ve aynı zamanda da manevi babası. İyi niyetli, babacan bir adam fakat bazen fazla korumacı olabiliyor. Adil Hoca otuz seneyi aşan mesleki kariyerinde sayısızca hastayı iyi etmiş bir doktor, literatüre katkıda bulunmuş, makaleleri yabancı dergilerde yayınlanmış bir beyin cerrahı. Cerrah Ferman gibi, Cerrah Tanju gibi nice cerrahi dehalar yetiştirmiş bir hoca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, hastalarını, çevresindeki herkesi her daim koruyan, kollayan, kimi hastasının masrafını kendi cebinden ödeyen, kimini de Ali gibi kanadının altına alan yüreği bir güzel adam. Yılların birikiminden edindiği tek gerçeğin, tıbbın tek bir kanunun olduğuna, onun da hasta olduğuna inanan, idealist bir başhekim Adil Hoca.
Reha Özcan'ın oynadığı diziler
Reha Özcan'ın oynadığı filmler
Reha Özcan'ın oynadığı tiyatro oyunları
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