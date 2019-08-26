26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE),ağustosta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.
Buna göre, RKGE ağustosta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 98,3 seviyesinden 102,5'e çıktı.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endeksler RKGE'yi artış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 102,1 seviyesine yükseldi.
ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 20,0
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyesinde devam etti. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. İç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise bir önceki ay seviyelerinde devam etti. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıflayarak devam etti. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,0 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 77,5'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,3'e geriledi.
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