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        Haberler Ekonomi Para Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 71,11 oldu - Para Haberleri

        TL'nin reel değerinde düşüş

        Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,05 puan azalarak 71,11'e geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:21
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        TL'nin reel değerinde düşüş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 71,11 oldu. Endeks, Nisan 2025'te 72,16 düzeyindeydi.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,36 puan düşüşle 93,45'ten 93,09'a geriledi.

        Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 4,76 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 1,55 puan azaldı.

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