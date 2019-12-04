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Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. İnşallah tüm kardeşlerim bu duyguyu tadar. Herkes hayal kursun. Hayal kurunca Allah nasip ediyor. Daha çok çalışmam lazım. Şans buldukça iyi değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Rahmetullah, "Hamza hoca geldiğinden beri bizimle sürekli konuşuyor. Yükselen bir performansımız var, 4 maçta 8 puan topladık. Burada arkadaş, aile ortamı oluştu. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI DEĞERLENDİRMESİ



Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Rahmetullah, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'den çekinmediklerini söyledi.

Orta sahada görev yapan genç oyuncu, "Fenerbahçe köklü bir camia. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

KARİYER PLANI



Bireysel hedefiyle ilgili de konuşan Rahmetullah, "İlk önce Gençlerbirliği'ne hizmet etmek istiyorum. İnşallah, burada Avrupa kupalarında oynamak istiyorum. Sonra da Avrupa olursa iyi olur." dedi.

Rahmetullah, Yıldırım Mert Çetin'in sezon başında Gençlerbirliği'nden İtalya'nın Roma takımına transfer olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği'nin Türkiye genelinde konuşulan bir altyapısı var. Örnekleri çok; İrfan Can Kahveci, Ahmet ağabey, Mert Çetin... İnşallah bundan sonra Berat gider, ben giderim. Benden sonra diğer kardeşlerim de gider. İlker, Abdullah kardeşim var. İnşallah onlar da şans bularak iyi yerlere giderler."