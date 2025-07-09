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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam pladis Hızlandırma Programı’na katılacak 12 yenilikçi girişim belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        pladis Hızlandırma Programı’na katılacak 12 yenilikçi girişim belli oldu

        Gıdanın geleceğini şekillendirecek çözümler artık sadece fikir değil. Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis ve Yıldız Ventures iş birliğiyle hayata geçirilen Hızlandırma Programı'na, dünyanın dört bir yanından 300'ü aşkın girişim başvurdu. Sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında öne çıkan 12 girişim seçildi. "pladis Accelerator Programme powered by Yıldız Ventures" ismiyle düzenlenen program, 1 Temmuz – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:11
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        pladis Hızlandırma Programı'na katılacak 12 yenilikçi girişim belli oldu
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        Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis, Yıldız Ventures iş birliğiyle bu yıl ilk kez pladis Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi.

        Küresel çağrıya 300’ün üzerinde girişim başvurdu. 12 yenilikçi girişim programa katılmaya hak kazandı. Katılımcılar, 1 Temmuz – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen sekiz haftalık program boyunca, sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında geliştirdikleri çözümleri ölçeklendirme fırsatı bulacak. Seçilen girişimler ayrıca Eylül ayında gerçekleşecek “pladis Innovation Day” etkinliğinde sahne alarak, projelerini pladis’in global marka ve bölgeleriyle paylaşacak.

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        Program kapsamında ele alınan temalar üç ana başlıkta toplanıyor:

        Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi: Güzellik, sağlıklı yaşam ve genel sağlık alanlarına yönelik fonksiyonel atıştırmalıklar, nutrasötikler ve yapay zekâ destekli ürün geliştirme çözümleri.• Kişiselleştirilmiş beslenme: Çocukların gelişimini ve 50 yaş üstü bireylerin uzun vadeli sağlığını destekleyen fonksiyonel ve takviye edilmiş atıştırmalıklar.

        Geleceğin bileşenleri: Hassas fermantasyon, geri dönüştürülmüş içerikler ve bitki bazlı ürünlerle sürdürülebilir ve besleyici atıştırmalık deneyimleri sunan yenilikçi yaklaşımlar.

        Girişimler, pladis’in küresel ağından Ar-Ge, mevzuat ve uyumluluk, tedarik zinciri, pazarlama, satış, tüketici trendleri ve ESG alanlarında uzmanlaşmış 30’dan fazla mentordan destek alacak. Bu bire bir mentorluk süreci, girişimlerin büyümesini hızlandırmak ve ticari başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

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        “BU GİRİŞİMLERİN SEKTÖRÜMÜZE YÖN VERECEĞİNE İNANIYORUZ”

        Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Hızlandırma programına dahil olan girişimler, yalnızca yenilikçi fikirleriyle değil, aynı zamanda bilime dayalı yaklaşımları ve sürdürülebilir etki yaratma potansiyelleriyle de öne çıkıyor. Yıldız Ventures olarak, bu girişimlerin sektörümüze yön vereceğine inanıyor, sadece global ölçekte desteklemekle kalmıyor, stratejik önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu programla birlikte seçilen girişimlere global bir ağ, rehberlik ve büyüme fırsatları sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

        pladis Ar-Ge Başkanı Jennifer Moss da “Bu grupta inanılmaz bir yaratıcılık var. Ancak en çok dikkat çeken şey, düşüncelerinin ne kadar uygulanabilir olduğu. Bu ekip, büyük fikirlere sahip ama bu fikirler sağlam bir bilimsel temele dayanıyor ve gerçek dünyada test edilmeye hazır” dedi.

        2025 pladis Hızlandırma Programı’na seçilen girişimler:

        • Nuritas: Yapay zekâ, derin öğrenme ve genomik kullanarak bitkilerden doğal peptitleri ortaya çıkaran, doğadan gelen hücre sinyalleme peptit içerikleriyle yepyeni bir kategori yaratarak milyarlarca insanın yaşamını iyileştirmeyi hedefliyor.

        • BIOVIT: Gıda şirketlerine en etkili ve sürdürülebilir vitamin ve mineralleri sağlıyor.

        • PulseON Foods: Baklagil bazlı, patentli bir içerikle, sindirim sağlığı, tokluk ve kilo yönetimi gibi konularda doğal çözümler sunuyor.

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        • Zya: Enzimlerin gücünü kullanarak vücudun gıdayı kullanım şeklini değiştiriyor. İlk içerikleri “Convero” adlı enzim, yendikten sonra şekerin %30’unu lif haline dönüştürüyor.

        • Kyomei: Tarımsal atık olan yeşil yaprakları sağlıklı ve sürdürülebilir gıda bileşenlerine dönüştürüyor.

        • Supernatural Foods: Sebzeleri besin değerini koruyarak cips benzeri atıştırmalıklara dönüştüren özel bir işlemle, sağlıklı atıştırmalık dünyasını devrimleştiriyor.• Just Nosh: Patates cipsi gibi çıtır, patlamış mısır gibi hafif Water Lily Pops (nilüfer tohumu patlağı) adlı ürünle daha iyi bir alternatif sunuyor.

        • Fermtech: Gıda endüstrisinin yan akışlarını kullanarak çiftliksiz gıda üretimi yapıyor. Örneğin “Koji Cocoa” adlı ürünü, kakao tozunun yüzde 75’ine kadar bire bir oranla kullanılabiliyor ve karbon ayak izini %98 azaltıyor.

        • MicroLub: Bitki bazlı gıdalarda yağ ikameleri için doku devrimi yapan yeni nesil protein teknolojileri geliştiriyor.

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        • Pack2Earth: Her ortamda oda sıcaklığında kompost olabilen, aynı zamanda kuru ve sıvı ürünlerin paketlenmesine uygun, toksin ve mikroplastik içermeyen ambalaj malzemeleri geliştiriyor.

        • Shiru: Yapay zekâ destekli keşif süreciyle doğal, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı içeriklerle ürün inovasyonunu dönüştürüyor.

        • Sun Bear Biofuture: Mikroorganizmalar ve hassas fermantasyon yoluyla içeriklerin geleceğini biyomühendislikle şekillendiriyor.

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