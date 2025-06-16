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        Haberler Ekonomi Para Piyasanın enflasyon beklentisinde gerileme - Para Haberleri

        Piyasanın enflasyon beklentisinde gerileme

        2025 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:04
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        Piyasanın enflasyon beklentisi geriledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşti.

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        2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında olduğu gözlendi.

        2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 - 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 - 20,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 - 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 20,99 aralığında olduğu gözlendi.

        Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 49,00 iken, bu anket döneminde yüzde 46,21 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 46,00 olarak gerçekleşti.

        DOLAR/TL'DE BEKLENTİ 43.57

        Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,70 TL iken, bu anket döneminde 43,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 46,62 TL iken, bu anket döneminde 47,04 TL olarak gerçekleşti.

        Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

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