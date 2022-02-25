Piyasaların ateşi düştü

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Rusya'nın Ukrayna'yı sonrası artan jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı nedeniyle piyasalarda yaşanan sert satışların bir kısmı işgalin 2. gününde yerini kısmen sakin bir havaya bıraktı.

Biden’ın Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıklamasının ardından Rusya’nın gösterge endeksi MOEX yüzde 5,9 artış gösterdi.

İngiltere ve ABD'nin açıkladığı yaptırımlar ve Biden'ın ABD’nin, küresel stratejik ham petrol rezervlerinden daha fazla petrol çıkartılması için diğer ülkelerle birlikte çalıştığını bildirmesiyle petrol fiyatları ve değerli metallerde düşüşler görüldü.

Dün 105 doların üzerine çıkan brent petrolün varili, 25 Şubat sabahı 101 dolara kadar gerilerken ons altının fiyatı da 1960 dolar seviyesinden 1910 dolara kadar düştü.

Dün düşüş yaşayan Asya piyasaları ise kayıplarının bir kısmını geri aldı. Japon Nikkei yüzde 1.5 üzerinde artıda güne başlarken Şenzen ve Güney Kore Kospi endeksleri de yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.

ABD Nasdaq yüzde 3'ün üzerinde artarken S&P 500 yüzde 1.5 ve Dow Jones de 0.5 puan artıda.

Dün yüzde 10 civarı kayıp yaşayan Bitcoin yeniden 38 bin dolara yükselerek yüzde 11 artıda. Ethereum da yüzde 9.9 yükselerek yeniden 2 bin 500 doların üzerine çıktı.